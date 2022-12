Schwester Ingeborg Meroth hilft auf den Batu-Inseln

Angela Hartmann ist als Freundin von Schwester Ingeborg in der Pfarrgemeinde Christazhofen auch „Kopf“ des entsprechenden Ausschusses, der der 78-jährigen Klosterschwester aus Argenbühl immer wieder finanziell unter die Arme greift. Die Kirchenpflege und Schwester Ingeborg sind eine von vier regionalen Partnern, die in diesem Jahr durch „Helfen bringt Freude“, der SZ-Weihnachtsaktion, unterstützt werden. SZ-Mitarbeiterin Susi Weber sprach mit Angela Hartmann.

Wo und wie wirkt Schwester Ingeborg?

Schwester Ingeborg ist längst eine Instanz auf Pulau Tello. Seit 47 Jahren ist die 78-jährige Klosterschwester von den Franziskanerinnen in Reute in Indonesien als Missionsschwester tätig. Wirkungsorte waren Sumatra, Nias und seit 25 Jahren nun die Insel Pulau Tello, die zu den Batu-Inseln im Indischen Ozean direkt am Äquator gehört. Die Batu-Inseln bestehen aus 101 Inseln, von denen 36 bewohnt sind.

Angela Hartmann hat Schwester Ingeborg an deren Wirkungsstätte besucht. (Foto: privat)

Pulau Tello ist eine davon, mit etwa 3500 Bewohnern. Da auf den Inseln außer Kokospalmen nichts wächst und deshalb auch kaum ein Einkommen erzielt werden kann, leben die meisten Einwohner vom Fischfang und in großer Armut. Alles andere, was zum Leben nötig ist, muss importiert werden. Immer wieder wird durch Aktionen in Christazhofen Geld gesammelt, beispielsweise mit der „Aktion stehenbleiben“ an den Missionssonntagen, durch die Martinssänger und Sternsinger und viele persönliche Spenden.

Sie selbst waren schon vier Mal auf der Insel Pulau Tello. Was haben Sie gesehen und welche Eindrücke mitgebracht?

Ich bin immer wieder begeistert von der Energie und dem Einsatz von Schwester Ingeborg in der Poli-Klinik, im Wohnheim und in den Werkstätten. Die Missionsstation auf Pulau Tello betreibt außer dem Wohnheim für Mädchen und Buben auch einen Kindergarten mit 80 Kindern, eine Nähschule, eine Bücherei und eine Poli-Klinik, die weit über die Insel hinaus bekannt ist.

Etwa 60 Waisen und Halbwaisen werden im Wohnheim versorgt, bekommen einen Schlafplatz und Essen und – was Schwester Ingeborg und ihren Unterstützern in Deutschland ganz wichtig ist – eine Schulbildung und später dann die Möglichkeit, eine Ausbildung oder sogar ein Studium zu machen.

Etliche Handwerker, Physiotherapeuten, Krankenschwestern, Lehrer und Lehrerinnen sind bereits ausgebildet und vor Ort wieder im Einsatz. Die Hilfe zur Selbsthilfe sei extrem wichtig, heißt es dort. Auch arme Familien werden unterstützt, müssen sich aber auch selbst einbringen. Zum Beispiel in der Nähschule, die ebenfalls von der Missionsstation betrieben wird.

Es gibt auch eine Nähschule. (Foto: privat)

Die bunten Pulau-Tello-Stoffe sind weit über die Inseln verbreitet und die Menschen dort tragen sie nicht ohne Stolz. Besonders wichtig ist auch die Unterstützung der Poli-Klinik. Die Menschen können dort, bei den verschiedensten Notfällen, medizinische Versorgung rund um die Uhr erfahren.

Hatte Corona auch in Pulau Tello Auswirkungen und was gibt es sonst für Schwierigkeiten?

Durch Corona hat sich dort wenig geändert, da die Inseln ohnehin durch ihre geografische Lage in einer Art Quarantäne-Situation sind. Hier wurden die meisten Bewohner, auch in den umliegenden 35 Inseln, zeitnah geimpft. Da auf Tello mit dem Impfstoff Isovax geimpft wurde, der in Deutschland nicht anerkannt ist, konnte Schwester Ingeborg ihren für 2020 geplanten Heimaturlaub nicht antreten.

Auf der Insel Samosir gibt es ein Schulprojekt. (Foto: privat)

Nun wird mit Moderna geimpft, sodass nun im Frühjahr 2023 ein Wiedersehen in der Heimat geplant ist. In den vier Wochen vor Advent gab es nur Regen und stürmisches Wetter. Für viele Dorfbewohner war dies eine schwierige Zeit, denn die Männer konnten nicht zum Fischen und das Geld für den täglichen Reis erarbeiten. Aktuell hat sich die Wetterlage wieder beruhigt.

Sie werden aus der SZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ Geld erhalten. Was soll damit geschehen? Wie soll es eingesetzt werden?

Im kommenden Jahr muss die Poli-Klinik in ein anderes Gebäude verlegt werden, denn der jetzige Bau ist an das Schwesternhaus angebaut und das darf nach den neuesten Bestimmungen der Regierung nicht sein. Dafür brauchen wir sicherlich Geld. Allgemein werden Spenden für Schule und Ausbildung, für Kranke und allerlei andere Notsituationen verwendet. So konnten beispielsweise Anfang November drei Kinder mit einer Lippen-Gaumenspalte operiert werden.

Erst jüngst hat Schwester Ingeborg von zwei Schicksalen und Frauen erfahren, die beide einen Oberschenkelhalsbruch erlitten haben und deshalb nur noch liegen oder sitzen können. Als Erste Hilfe und Erleichterung wurde für beide ein Rollstuhl gekauft. Im Februar wird ein Ärzteteam auf der Insel erwartet, das vermutlich hilfreiche Vorschläge für die Weiterbehandlung der beiden haben werden.