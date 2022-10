Schüleraustausch der GMS Argenbühl mit der Bretagne

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit diesem Jahr besteht ein Schüleraustausch zwischen der GMS Argenbühl und dem Collège Sainte Thérèse in Muzillac/ Bretagne. Bereits Ende September waren zwölf Schüler*innen der Klassenstufen 8 bis 10 für eine Woche in Frankreich zu Besuch. Begleitet von Kerstin Zorn und Vanessa Bühler erlebten sie eine spannende Woche in ihren Gastfamilien. Neben einem tollen Programm mit Ausflügen nach La Roche Bernard, Vannes und zur Atlantikküste, nahmen die Schüler*innen auch am Unterricht teil. Ein Höhepunkt war der Zwischenstopp in Paris und die Besteigung des Eiffelturms.

Drei Wochen später fand der Gegenbesuch der französischen Schüler*innen in Argenbühl statt. Auch hier gab es ein abwechslungsreiches Programm mit Ausflügen nach Bregenz, Wangen und zum Alpseecoaster in Immenstadt. Die französische Gruppe, begleitet von Simon Kieffer und Servane Champs, zeigte sich begeistert von der Gastfreundschaft, der modernen Schule und der Allgäuer Landschaft. Beim gemeinsamen Abschlussabend in der Mensa, wurde ein positives Fazit gezogen. Alle waren sich einig, dass der Austausch eine wertvolle Erfahrung war und dazu beitragen konnte, den Horizont zu erweitern und Sprachkenntnisse zu verbessern.