Schreck mitten in der Nacht: Transporter durchbricht die Wand eines Bauernhauses

Von Schwäbische Zeitung

Hoher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, kurz vor 1 Uhr, auf der B 12 bei Argenbühl-Eglofs.

Bei winterlichen Straßenverhältnissen war der 51-jährige Fahrer eines Renault-Transporters auf der abschüssigen Straße von Isny in Richtung Wangen unterwegs, als er in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geriet und in der Folge nach rechts von der Straße abkam.