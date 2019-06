Schauspieler stellt in Eglofs Bösewicht dar

Beim Theater Eglofs haben sich neue Gesichter und langjährige Darsteller zusammengefunden, um eine 50-jährige Periode des Hochmittelalters lebendig werden zu lassen. Wie das Theater weiter mitteilt, feiert der altgediente Schauspieler Karl-Heinz Marx im neuen Stück eine persönliche Premiere: Zum ersten Mal gibt er mit Graf Hartmann von Grüningen den Bösewicht.

„Es macht Spaß, mal so richtig fies sein zu dürfen“, wird Marx zitiert. Als Lehensherr drangsaliert er die Eglofser. Er beharrt auf seinem vorgeblichen Recht der ersten Nacht bei jungen Bräuten. Juliana muss sich seiner ungewollten Avancen erwehren. Sie wird gespielt von Jessika Riether. Theatererfahrung hat die junge Frau bereits in Bergatreute gesammelt. In Eglofs spielt sie zum ersten Mal. Ihr Angebeteter und späterer Ehemann im Stück ist Magnus (Stefan Gräser) – „brutales Thema humorvoll präsentiert, ohne es lächerlich zu machen“, so Gräser über das Stück.

Schließlich kommt doch Hoffnung auf in Eglofs. Sie naht in Person des Stauferkaisers Friedrich II. Der will die Grafschaft erwerben – vorausgesetzt, die Bauern beteiligen sich am Kaufpreis. Franz Neubauer spielt den erwachsenen Friedrich.

Wolf Becker bekam als Narr die für ihn „ideale Rolle“ übertragen, berichtet er laut Mitteilung: Als Narr kommentiert er im Stück die Ereignisse in Italien. Der Narr darf mit dem Publikum spielen, darf lästern, zynisch sein und ironisch. Regie führt German Bader.