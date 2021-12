Sanierung des Brunnens „Hof Rummel“ am Ortseingang von Eisenharz abgeschlossen

Wiederverwendung im besten Sinne der Nachhaltigkeit haben jetzt Alt-Materialien gefunden, die vom Bauhof der Gemeinde Argenbühl einst eingelagert worden waren: Mit Fertigstellung der Sanierung des Brunnen „Hof Rummel“ wurde ein attraktiver Verweilplatz am Ortseingang von Eisenharz geschaffen, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Für die gestalterische Leistung war die Landschaftsarchitektin Frau Simone Kern federführend. Sie wies während des Fototermins darauf hin, dass die verwendeten Pflastersteine und Findlinge eingelagerte Schätze des Bauhofes seien, die hier Wiederverwendung gefunden hätten. Bürgermeister Roland Sauter freute sich über das gelungene Projekt. Er sei sich sicher, dass hiermit sowohl für Einheimischen als auch für Gäste einen attraktiven Platz zum Verweilen geschaffen wurde. Die Schlosserei Hermann GmbH, Gemeinderätin Claudia Prinz-Weber sowie engagierte Anlieger des Brunnens haben das Vorhaben unterstützt und umgesetzt.

Der Grundstein des historischen Brunnens wurde bereits vor 1826 gelegt und hat viele Jahre die Wasserversorgung mehrerer Höfe gewährleistet. Mit der Sanierung wurde er neu belebt. Als Durchgangsplatz verschiedener Wander- und Erlebniswege schafft der Platz mitsamt dem Brunnen einen Ort der Vielfalt. Einerseits lädt er dazu ein, in die Geschichte zu schweifen und am Platz zu verweilen. Andererseits ist er aber auch optimaler Ausgangspunkt für erlebnisreiche Wanderungen in der Argenbühler Umgebung.

Das Projekt Brunnen „Hof Rummel“ in Zusammenarbeit der Gemeinde Argenbühl mit der Regionalentwicklung Württembergisches Allgäu (ReWA) verwirklicht. Die Sanierung wurde über das Regionalbudget für Kleinprojekte durch die Leader-Aktionsgruppe Württembergisches Allgäu mit Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes des Bundes sowie des Landes Baden-Württemberg und der Leader-Aktionsgruppe“ gefördert.