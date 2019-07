Sachschaden in Höhe von über 1000 Euro richteten unbekannte Täter in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochvormittag an einem Reisebus an. Wie die Polizei mitteilt, war dieser in der Alpgaustraße beim Familienferiendorf Eglofs abgestellt. Der Sachschaden entstand durch einen Steinwurf gegen eine Fensterscheibe des Fahrzeugs. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Wangen, Telefon 07522/9840.