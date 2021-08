Rückblick auf 2020

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Förderverein des Kinder-, Jugend- und Kunstturnens Eisenharz e.V. hat am 01. August 2021 seine Jahreshauptversammlung durchgeführt. Bernd Stadelmann blickte als 1. Vorsitzender auf ein coronabedingt ruhiges Vereinsjahr zurück. Er erinnerte daran, dass der Förderverein Anfang des Jahres 2020 noch die Bewirtung des Turnerballs in Eisenharz übernommen habe. Aufgrund der Corona-Pandemie sei dann die Planung und Durchführung weiterer Veranstaltungen nicht möglich gewesen. Mit Blick auf die Zukunft wolle der Verein weiterhin versuchen, Veranstaltungen durchzuführen, um das Turnen in Eisenharz finanziell zu unterstützen. Bernd Stadelmann gab jedoch zu bedenken, dass aktuell nicht vorhersehbar sei, inwiefern im Laufe des Jahres 2021 noch Veranstaltungen durchgeführt werden können; es müsse die Entwicklung nach dem Sommer abgewartet werden. Im Bericht des Schriftführers gab Simone Schneider einen Rückblick über die Vorstandsarbeit im Jahr 2020. Engelbert Weber stellte als Kassier die Einnahmen und Ausgaben des Vereins in einem ausführlichen Kassenbericht vor. Durch die Bewirtung des sehr gut besuchten Turnerball sei ein beträchtlicher Gewinn erzielt worden, mit dem das Kinder-, Jugend- und Kunstturnen in Eisenharz unterstützt werden könne. Das Ergebnis der Kassenprüfung, erläutert durch Marie-Luise Durach, bestätigte eine einwandfreie Kassenführung. Die beantragte Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig. Engelbert Weber berichtete im Anschluss über den aktuellen Stand des geplanten Baus der neuen Turn- und Festhalle in Eisenharz.