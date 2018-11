Ratzenrieder Heimatforscher Berthold Büchele bringt drittes Weihnachtsbuch heraus

Seit mehreren Jahrzehnten erforscht Berthold Büchele die Heimatgeschichte und sammelt alte, schwäbische Lieder. Nach seinem 1996 veröffentlichten Buch „Vom Klosetag bis Wihnächte“, das viele Bräuche der Advents- und Weihnachtszeit sowie alte Backrezepte und Mundarttexte enthält und dem 2014 aufgelegten Titel „Weihnachten im Allgäu“, in dem die Bräuche im Vordergrund stehen, gibt es nun ein drittes Werk in Bücheles Weihnachtsbuch-Serie. Unter dem Titel „Vom Advent bis Dreikönig“ ist ein Buch mit weiteren, teils aus dem 17. und 18. Jahrhundert stammenden Liedern erschienen, die im Allgäu und in Oberschwaben verbreitet waren.

„So ein Lied ist wie ein vergessener Schatz. Es ist wie eine Perle, die man findet“, sagt Berthold Büchele, Ratzenrieder Heimatforscher und Musiker. Allein aus diesen beiden Sätzen geht hervor: Da ist einer, der mit Leidenschaft forscht, detektivisch fahndet, etwas nicht nur „finden“, sondern auch aufbewahren und den nächsten Generationen weitergeben will. „Alles, was in einem Buch gedruckt und festgehalten ist, ist für die Zukunft gesichert und wird nicht mehr vergessen“, betont Büchele. Seit 1996 sind allein in Wangen vier neue handschriftliche Weihnachtsliederhefte mit elf bisher nicht bekannten Liedern aufgetaucht. Dass es sich um handschriftliche Werke handelt, ist Büchele wichtig: „Das sagt mir, dass es dort auch gesungen wurde.“

Melodien teils selbst komponiert

Während bei den im früheren Weihnachtsbuch veröffentlichten, rund 40 Wangener und Deuchelrieder Liedern nur etwa zehn Melodien überliefert sind und der ehemalige Musiklehrer Büchele deshalb in Archiven wie dem Deutschen Volksliedarchiv in Freiburg, in Klosterarchiven und in Liedersammlungen der Sathmarschwaben fündig wurde, sind bei den inzwischen gefundenen Liedern keine Melodien bekannt. „Weil sie in Deutschland einmalig sind“, sagt Büchele. Deshalb hat er die Melodien selbst komponiert: „Sonst kann man die Lieder ja nicht singen.“ Für viele Lieder hat Büchele vierstimmige Chorfassungen hergestellt, so dass sie auch von Chören gesungen oder mit Klavier begleitet werden können.

Im neuen Buch hat Büchele seinen Forschungskreis ausgedehnt: „Darin geht es nicht nur um Lieder und Bräuche aus dem Allgäu, sondern auch aus Oberschwaben.“ Insgesamt enthält das Buch „Vom Advent bis Dreikönig“ 60 Lieder. Mehr als 40 davon sind in schwäbischer und westallgäuer Mundart.

Interessant ist, dass viele Lieder im schwäbischen Dialekt ausgerechnet in Rumänien erhalten waren. Im Nordwesten Rumäniens waren die Sathmarschwaben angesiedelt, die dorthin im 18. Jahrhundert aus Oberschwaben ausgewandert sind. „In Rumänien wurde schwäbisch nicht wie hierzulande gerade gebogen und verfälscht“, sagt Büchele. Will heißen: Die Sathmarschwaben haben ihren Dialekt erhalten. Manche Lieder, die Büchele in der hiesigen Region in hochdeutsch fand, waren in Sathmar noch im Original überliefert. Hinzu kommen im neuen Buch Mundartgedichte regionaler Autoren wie Sebastian Sailer, Carl B. Wetzmann und Fridolin Holzer. Sie hat Büchele ebenfalls „vertont“ – und sie damit zu Liedern gemacht.

Buch ist etwas für Feinschmecker

Von seinem neuen Buch behauptet Büchele übrigens: „Das ist etwas für Feinschmecker. Da sind richtige Raritäten drin und vieles ist wirklich humorvoll. Viel ist auch einfach gehalten und entstammt einer gewissen Bauernmentalität.“ Unterlegt ist das Buch erneut mit Bräuchen wie beispielsweise der Herbergsuche, einem Brauch, der ursprünglich vermutlich aus dem Salzburger Land stammt. Die Herbergsuche ist eine Novene als Vorbereitung für Weihnachten, durch die der Segen für jedes Haus erbeten wird. Eine Marienstatue wird dabei an neun aufeinanderfolgenden Abenden von Haus zu Haus gebracht. Dort wird gemeinsam gebetet – und natürlich auch gesungen. „Schätze“ wie diese finden sich in „Vom Advent bis Dreikönig“ auf 80 Seiten, „Perlen“ wie erklärte und erläuterte Mundart ebenfalls. Viel lässt sich zur Heimat erfahren. Auch, wenn man eigentlich in einem Liederbuch blättert.