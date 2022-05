Ratzenried ist kreisweit ein Hotspot für Amphibien

Dass die entlang der Straße von Ratzenried Richtung Eglofs gelegenen Weiher, der Platz- und Bruggweiher, tausenden Amphibien als Laichgewässer dienen, hat sich dieses Jahr wieder von neuem bestätigt. 10 854 Amphibien gingen durch die Hände der Helfer, 822 davon waren schon Rückkehrer, für die der Zaun gegen Ende der Aktion schon zum Hindernis wurde und in der Folge umgelegt werden musste. Dieser Zaun verläuft über eine Strecke von 795 Meter, beginnend ab der Abzweigung zur Burgruine und erstreckt sich bis zur Sechshöfer Seite des Platzweihers. Hinter dem Zaun sind in regelmäßigen Abständen Eimer in die Erde eingelassen. Insgesamt sind es 40 Eimer, aus denen täglich am frühen Vormittag und am späten Abend die Frösche, Kröten und Molche entnommen und zum Laichgewässer gebracht werden. Seit 2019 ist alljährlich ein Team tätig und führt auch Bilanz über die geretteten Tiere. Geht es doch auch darum, ein verlässliches Zahlenmaterial als Grundlage für eine geplante Amphibienschutzanlage zu liefern. Diese könnte im Herbst gebaut werden und in den künftigen Jahren die zeitaufwändige Rettungsaktion überflüssig machen, wenn die Amphibien die Kreisstraße unterqueren und so ohne fremde Hilfe ihren Laichplatz erreichen.

Die diesjährige Zahl von rund 10 000 Amphibien knüpft an frühere Werte. So waren es 2019 insgesamt 21 731 Amphibien, allerdings bestand damals auch auf dem Damm des Bruggweihers ein Schutzzaun, hinter dem sechs Eimern verbaut waren. Auf diesem Abschnitt war immer ein hohes Aufkommen von Amphibien. Dieses Jahr wurde dort eine Schranke installiert, sie war bis zum 2. Mai geschlossen. Nur Fußgänger und Radfahrer konnten passieren. Die Strecke wurde jeden Abend von Helfern kontrolliert, es wurden stichprobenartig die auf der Straße wandernden Amphibien gezählt. Hochgerechnet auf die Dauer der Maßnahme darf davon ausgegangen werden, dass insgesamt rund 10 000 Tiere diesen Abschnitt gequert haben. Damit wird insgesamt wieder annähernd die Zahl von 2019 erreicht.

Mit diesem hohen Aufkommen gehört die Ratzenrieder Laichwanderstrecke zu den größten betreuten Amphibienpopulationen im Kreis Ravensburg und begründet sich auf den günstigen Habitatverbund mehrerer Gewässer mit großräumigen Sommer- und Winterlebensräumen. Die Besonderheit ist die sehr große Zahl an Bergmolchen, Erdkröten, Fröschen und auch einem kleinen Vorkommen des seltenen Kammmolches.