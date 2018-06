Rat Argenbühl spricht über Probelokal

In der kommenden Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 6. Juni, sprechen die Argenbühler Räte unter anderem über den geplanten Proberaum für den Musikverein Christazhofen. Das Probelokal soll in das alte Lagerhaus in Christazhofen gebaut werden. Bereits im Oktober 2017 hatte der Musikverein um einen größeren Proberaum gebeten, da der Musikverein wächst und mehr Platz zum Spielen und Lagern braucht (die SZ berichtete). Nun sollen die Bauarbeiten vergeben werden.

Ein weiteres Thema auf der Tagesordnung ist die Ortsdurchfahrt Eglofs. Auch hier sollen die Bauarbeiten vergeben werden. Zudem spricht der Rat laut Sitzungsvorlagen auch über den Breitbandausbau in der Gemeinde. Die Eigenanteile für Grundstückseigentümer an der Breitbandversorgung sollen in der kommenden Sitzung festgelegt werden. Auch die Schöffenwahl für die kommende Amtszeit 2019 bis 2023 wird in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 6. Juni, ab 18 Uhr im Rathaus in Eisenharz besprochen.