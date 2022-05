Rallye-Team aus Argenbühl startet am Samstag in Brüssel

Der „Allgäuer Lederhosen Express“, ein Rallye-Team aus Argenbühl, startet bei einer zehntägigen Großbritannien-Rallye für einen guten Zweck. Jetzt steht fest: auf dem Hinweg zum Rallyestart werden sie eine 12.000 Euro-Spende ins Ahrtal bringen. Sie soll, so teilt das Team mit, dem Verein für Katastrophenhilfe und Wiederaufbau „Die AHRche e.V.“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler zugutekommen, der sich insbesondere für Kinder und Jugendliche der Region einsetzt.

Verein im Ahrtal hat Kinder und Jugendliche im Blick

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen und das Rallye-Team bereit. Startschuss ist am Samstag, 7. Mai, in Brüssel. Wie das Rallye-Team um Gerhard Weber mitteilt, brach das Team am Donnerstag in Argenbühl auf. Auf dem Weg ist geplant, am Freitag die von Firmen und anderen Spendern bereitgestellten 12 000 Euro im Ahrtal zu übergeben. Laut Pressemitteilung soll das Geld für einen neuen Skatepark für Kinder und Jugendliche in Bad Neuenahr-Ahrweiler eingesetzt werden. Der Verein AHRche baut eigenen Angaben nach eigeninitiativ Spielplätze wieder auf, um Familien zu entlasten und Kindern und Jugendlichen ein paar Orte der Unbeschwertheit zu schaffen.

Die Großbritannien-Rallye startet in Brüssel und führt über den Kanal an die Nordspitze von Schottland bis zum Zieleinlauf am 16. Mai in Edinburgh England.