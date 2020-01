Raimund Haser informiert sich über die Gemeinschaftsschule Argenbühl

An der Gemeinschaftsschule Argenbühl-Eglofs (GMS) hatte sich verganene Woche politischer Besuch angekündigt: Der CDU-Landtagsabgeordnete Raimund Haser sowie Wolfgang Kleiner, ehemaliger Kreisrat in Ravensburg, besuchten die Schule. Sie hätten es Schülern, Eltern und der Schulleitung so ermöglicht, mit ins Gespräch zu kommen, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Schülersprecherinnen Anna Pisch und Luisa Briegel hätten Haser anschaulich erklärt, wie das Lernen an der GMS Argenbühl funktioniert und berichtetet, dass sie immer noch mit Vorurteilen gegenüber der Schulart zu kämpfen haben. Doch die beiden Zehntklässlerinnen hätten auch die Vorteile dieser Schulart herausgestellt: weniger Leistungsdruck und das selbstständige Arbeiten in passendem Tempo. Die Schülerinnen machen laut Mitteilung dieses Schuljahr ihre mittlere Reife an der GMS. Beide hätten sich danach für eine weiterführende Schule mit dem Ziel „Abitur“ entschieden. So bekräftigte Anna Pisch: „Jeder findet seinen Weg!“

Im Anschluss an das Gespräch mit der Schülervertretung wurden die Politiker durch die Schulleitung über Themen der Gemeinschaftsschulen im Allgemeinen und über Wissenswertes und Aktuelles der GMS Argenbühl informiert. Für Rektorin Maria Stemmer, Konrektorin Nicole Keck sowie Herrn Maier als Vertreter der Elternschaft hätten vor allem die neuen Prüfungsinhalte und Prüfungsanforderungen der Haupt- und Realschulabschlussprüfung im Fokus gestanden. Insgesamt sei es ein sehr konstruktives und offenes Gespräch gewesen, heißt es abschließend.