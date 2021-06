Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Beim Überqueren der L 265 ist ein Radfahrer am Montagabend um kurz nach 18 Uhr von einem Auto erfasst und verletzt worden.

Der 76 Jahre alte Radfahrer war laut Pressemitteilung der Polizei von Wengen nach Waltershofen unterwegs, als er beim Passieren der Landesstraße mit einem Auto zusammenstieß, der Vorrang hatte. Der BMW-Fahrer wollte dem plötzlich auftauchenden Radler noch ausweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 76-Jährige wurde vom Rad geschleudert und erlitt mittelschwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der 37 Jahre alte Autofahrer fuhr durch die Ausweichbewegung in die Leitplanke. An seinem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mindestens 8000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke wird auf etwa 2000 Euro beziffert.