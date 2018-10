Professor Thomas Zotz bleibt Vorsitzender der Gesellschaft Oberschwaben

Die Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur, die 1996 gegründet wurde und derzeit auf 1115 Mitglieder rechnen kann, hat sich zur Aufgabe gemacht, „Oberschwaben als Kulturlandschaft mit erhaltenswerten Traditionen und als politische Landschaft kräftigen Eigenbewusstseins zu präsentieren“. Treffpunkt der Jahresversammlung war am Samstag Eglofs, wo Rückschau und Ausblick gehalten und ein neuer Vorstand gewählt wurde.

Warum erstmalig Eglofs für die Zusammenkunft ausgewählt worden war, das erklärte Vorsitzender Thomas Zotz so: „Unser im vergangenen Jahr verstorbener Gründungs- und Ehrenvorsitzender Peter Blickle war in besonderer Weise der Allgäu-Gemeinde verbunden. Mehrfach hatte er sich in seinen Forschungen der besonderen Geschichte der Freien von Eglofs angenommen.“ Professor Zotz zeigte sich nach einer Dorfführung begeistert von Eglofs und stellte für sich fest: „Hier wirkt alles wie eine Theaterkulisse.“

Nachdem der Vorsitzende das zurückliegende Geschäftsjahr mit seinen neuen Publikationen, den Vorträgen und Buchvorstellungen sowie dem 22. Oberschwabentag in Tettnang hatte Revue passieren lassen, war es an Michael Hahn, den Finanzbericht vorzulegen. Dem Schatzmeister bescheinigte Kassenprüfer Peter Hagg anschließend eine nicht zu beanstandende Führung der Bücher und beantragte für ihn die Entlastung.

Neue Veranstaltungen im neuen Jahr

Dann waren die 80 anwesenden Mitglieder aufgerufen, einen neuen Vorstand für die kommenden zwei Jahre zu wählen. Außer Michael Hahn, der sein Amt nach sechs Jahren abgab und in Martin Bücher aus Biberach einen Nachfolger fand, blieb alles wie gehabt: Thomas Zotz (Tübingen) wird der Gesellschaft auch künftig vorstehen, Stefanie Bürkle (Sigmaringen) ihn als Stellvertreterin unterstützen. Geschäftsführer ist und bleibt Edwin Ernst Weber (Sigmaringen). Der Geschäftsführer war es dann auch, der die Planungen für 2019 vorstellte. Da war unter vielen anderen Veranstaltungen die im März 2019 in Weingarten abgehaltene Tagung zum Thema „Frömmigkeit in Oberschwaben um 1500, die Tagung „Wirtschaft in Oberschwaben 1500 – 1850“, die im Juli 2019 in der Schwäbischen Bauernschule Bad Waldsee stattfinden soll, aber auch das neue Format „Oberschwäbische Unternehmenstage“, das sich als Auftakt im Herbst 2019 der Firma Liebherr zuwenden wird.

Nicht weniger interessant dürfte das von der Gesellschaft unterstützte und begleitete Projekt „Von Ort zu Ort“ des Bildhauers Robert Schad werden. An etwa 30 ausgewählten „regionalen Identitäts- und Erinnerungsorten in den fünf oberschwäbischen Landkreisen sowie im bayerischen Oberschwaben“ sollen für eine bestimmte Zeit 50 Stahlskulpturen stehen. In Vorbereitung, so war von Edwin Ernst Weber zu hören, sind eine „oberschwäbische Musikgeschichte“ von Berthold Büchele und Band 3 der „Geschichte Oberschwabens im 19. und 20. Jahrhundert“ von Peter Eitel.