Beim Ausparken ist eine 80-jährige Autofahrerin am Dienstagnachmittag zwischen 15 und 16 Uhr gegen ein schwarzes Auto, das auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der „Freie Bauernstraße“ abgestellt war, geprallt. Das teilt die Polizei mit. Da die Unfallverursacherin keine weiteren Angaben zu dem beschädigten Auto machen konnte, bittet die Polizei den Geschädigten, sich mit dem Polizeirevier Wangen, Telefon 07522 / 9840, in Verbindung zu setzen.