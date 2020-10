Polizei gelingt Schlag gegen Drogendealer

Seit längerer Zeit hat die Polizei gegen einen 31-Jährigen in Argenbühl ermittelt, der im Verdacht steht, mit Drogen gedealt zu haben. Bei einer auf Antrag der Staatsanwaltschaft und richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung am frühen Dienstagmorgen fanden die Beamten im Zimmer des Tatverdächtigen in einer Flüchtlingsunterkunft mehr als 600 Gramm Marihuana und Bargeld. Der Mann wurde einem Haftrichter vorgeführt und noch am selben Tag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.