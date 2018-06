Polen und Deutsche vertiefen ihre Freundschaft

Kaum hatte der aus München kommende Bus am Abend um halb sieben vor der Gemeinschaftsschule in Eglofs gehalten, sah man lachende und singende Kinder und Teenager über den Schulhof laufen. Alle freuten sich bereits auf das bevorstehende Grillfest.

Zuvor besuchten sie die bayerische Landeshauptstadt. Dort besichtigten die Polen gemeinsam mit ihren Gastgeberschülern und -lehrern die Allianz-Arena und bekamen noch Gelegenheit, die Stadt zu besichtigen. Es war der letzte Abend für die am Montag zuvor eingetroffenen Gäste, erklärte Kondirektorin Maria Stemmer. „Am nächsten Tag werde sie eine 17-stündige Busreise zurück in die polnische Stadt Ciesczanow bringen, die an der Grenze zur Ukraine liegt.

Nachdem die Schüler und zwei Lehrer aus Polen sich am Montag bei ihren jeweiligen Gastfamilien einquartiert hatten, erwartete die Gäste für die folgenden Tagen ein abwechslungsreiches Programm. Am Dienstagvormittag bekamen die Gäste einen Einblick in den Argenbühler Schulalltag. Nach dem gemeinsamen Mittagessen fand ein Rundgang durch die Gemeinde statt, sowie ein Besuch beim Bürgermeister. Sehr beeindruckt seien die Schüler auch von dem Besuch bei einem hoch technisierten Bauernhof gewesen, dessen Kühe von Robotern gemolken würden.

Beim Schützenverein Gießen stand dann abends noch das Jugendprogramm mit Schießen und Geschicklichkeitsspielen an. Da der Himmel am Mittwoch fast durchgängig die Schleusen offen hielt, ging es ins Museum. Bei „Inatura“ in Dornbirn wurden die Schüler nicht nass und lernten zudem noch die Welt der heimischen Tiere und Pflanzen kennen.

Der Austausch mit der Gemeinde Argenbühl und der polnischen Stadt Ciesczanow findet seit 2005 alle zwei Jahre statt. Rektor der Gesamtschule Otto Kempter war bereits viermal in Polen. „Im Laufe der Jahre hat sich zwischen Schülern und Lehrern beider Nationalitäten eine tiefe Freundschaft entwickelt,“ erzählte Kempter. Luitgard Wieschalla, ebenfalls Lehrerin an der GMS Argenbühl, übernahm all die Jahre die Organisation der gegenseitigen Besuche. Aufgrund ihres bevorstehenden Ruhestands seien bereits Lehrer gefunden, die ihre Arbeit fortführen.

Der ebenfalls beim Grillfest anwesende Bürgermeister Roland Sauter betonte in seiner Ansprache, dass ihm dieser Austausch und die Freundschaft mit den polnischen Nachbarn sehr am Herzen läge. In Zeiten wie diesen sei es wichtig, Brücken zu bauen und Menschen anderer Nationalitäten kennenzulernen. Ein gutes Deutsch spricht der ebenfalls mitgereiste Schulleiter der polnischen Schüler. In seiner Abschiedsrede zitierte er den Anfang der polnischen Hymne, in der es heißt „Noch ist Polen nicht verloren...“ Und er fügte hinzu: „ ...So lange wir solche Freunde in Argenbühl haben...“