Podiumsdiskussion mit Eberhard Gienger

Wer kennt ihn nicht, den „Gienger-Salto“ – be-nannt nach dem Geräteturner Eberhard Gienger. Gienger war in den 70er- und 80er-Jahren das Aushängeschild des Deutschen Turnerbundes. Seit 2002 ist Eberhard Gienger direkt gewählter Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Wie die CDU mitteilt, nimmt er auf Einladung des CDU Ortsverbands Eisenharz an der Podiumsdiskussion „Werte im Sport – Werte in der Politik“ in Eisenharz teil. Der CDU-Landtagsabgeordnete Raimund Haser und der CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Müller werden laut Mitteilung ebenfalls an der Diskussionsrunde dabei sein. Durch die Diskussion führt Joachim Rogosch, der auch den Talk im Bock in Leutkirch moderiert. Die Veranstaltung findet im Dienstag, 26. Februar, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Eisenharz statt.