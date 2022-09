Pius Jauch gibt ein schwäbisches Liedermacherkonzert in Eglofs

Pius Jauch, bekannt für seine Lieder in schwäbisch-alemannischer Mundart, kommt ins Allgäu. Seine selbst komponierten Stücke singt und bespielt er bei einem Konzert am Sonntag, 18. September, um 19.30 Uhr im Stillen Winkel in Eglofs, Dorfplatz 3. Dort wird im zweijährigen Rhythmus Mundart-Theater vom Geschichte- und Heimatverein Eglofs inszeniert, teilt der Verein als Veranstalter mit.

Es handelt sich um eindrucksvoll poetische und lautmalerische Mundart oder auch Lieder voller Lyrik und Poesie mit Ironie und Witz, so die Stimmen der Besucher seiner Konzerte. Pius Jauch ist Initiator zahlreicher Mundart-Projekte und vielfältig für den Erhalt der Mundart engagiert. Für seine Verdienste und seine ehrenamtliche Tätigkeit wurde er mit dem Sebastian-Blau-Preis für schwäbische Mundart und 2021 mit der Heimatmedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.