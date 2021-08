Im Bereich Unterstaig in Argenbühl hat ein flüchtiger Autofahrer eine Pferdekoppel und ein Verkehrsschild angefahren. Der bislang Unbekannte verursachte laut Polizei vermutlich beim Abbiegen in Richtung Bliderazhofen den Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher werden unter Telefon 07522/9840 an das Polizeirevier Wangen erbeten.