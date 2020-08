Pedelec-Fahrerin stürzt

Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Eyb und Malleichen ist am Mittwochmittag eine 42-jährige Radfahrerin gestürzt. Die Frau fuhr laut Polizei mit ihrem Elektrofahrrad gegen 13.45 Uhr in Richtung Malleichen. Am Ende eines geschotterten Streckenabschnitts übersah sie im Bereich des Übergangs zur geteerten Straße eine Erhöhung, verlor die Kontrolle und fiel nach links vom Fahrrad. Folgen waren mehrere Schürfwunden und ein Sachschaden von etwa 200 Euro.