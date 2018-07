Ortskernsatzung: Argenbühl streitet mit Köberle

Konsens ist anders: In einer hoch emotionalen Informationsveranstaltung haben Bürgermeister Josef Köberle, Gemeinderäte und Bürger am Mittwoch über die geplante Ortskernsatzung diskutiert. Nein, eigentlich haben sie gestritten.

Der Großteil der rund 60 anwesenden Argenbühler ist überzeugt: Eine Satzung, die den Menschen vorschreibt, was sie wie zu bauen haben, ist, gelinde gesagt, Unsinn. Zumindest in der Form, in der sie Diplom-Ingenieur Hubert Sieber am Mittwoch präsentiert hat und in der sie am kommenden Mittwoch im Gemeinderat zur Abstimmung stehen wird. Besonders missfällt den Bürgern, dass künftig nur noch 40 Prozent des Daches mit Photovoltaik belegt werden darf.

