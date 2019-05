Offenes Chorprojekt des Männerchor Eglofs

Der Männerchor Eglofs bietet Männern, die gerne singen oder ihre Stimme ausprobieren möchten ohne gleich einem Chor beitreten zu müssen, beim Sommerkonzertprojekt 2019 die Möglichkeit dazu. Interessierte können ab 7. Mai jeweils dienstags ab 19.30 Uhr gemeinsam mit rund 30 Stammsängern proben. Die Proben finden in der Aula der Eglofser Gemeinschaftschule direkt beim Hallenbad statt. Am Ende des Projektes stehen alle Sänger beim Abend der Chöre gemeinsam auf der Bühne. Dieser findet anlässlich der Argenbühler Sommerabendkonzerte am 12. Juli im Eisenharzer Sonnengarten statt. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Weitere Infos unter Telefon 01520 / 8714664 oder www.chor-eglofs.de. Foto: Markus Frick