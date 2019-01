Nicolas Riether übernimmt Vorsitz

Bei der Mitgliederversammlung des Vereins Rathaus Eglofs hat der Vorsitzende André Rauch laut Pressemitteilung auf ein erfolgreiches Jahr zurückgeblickt. Bei den Neuwahlen wurde Nicolas Riether zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Rauch sprach unter anderem über die Eröffnung des Bürgerterminals im Rathaus Eglofs im Mai des vergangenen Jahres. Mit diesem Bürgerterminal können zu den Öffnungszeiten des Rathauses Verwaltungsdienstleistungen wie die Abmeldung von Kraftfahrzeugen vorgenommen werden. Rauch hoffe, dass die Angebote in diesem Bereich künftig noch ausgebaut werden können und die Bürger diese Angebote noch öfter nutzen.

Zudem wurde unter Federführung von Nicolas Riether die zweite Megletzer Weihnacht am Tag vor Heilig Abend organisiert. Die Veranstaltung wurde trotz Regenwetters gut angenommen, so die Mitteilung.

In den wöchentlichen Ausschusssitzungen wurde der laufende Betrieb des Bürgerbüros im Rathaus Eglofs organisiert und auch der Umgang mit den neuen Datenschutzrichtlinien geregelt. Rauch erwähnte, dass zusammen mit acht weiteren Eglofser Vereinen der Entwurf eines Nutzungskonzepts für das in die Jahre gekommene Rathausgebäude erstellt wurde, heißt es in der Mitteilung weiter. Erste Ideen wurden gesammelt, in welcher Form man das Rathausgebäude noch nutzen könnte, da der größte Teil des Gebäudes verwaist und sanierungsbedürftig sei, so Riether. Die ersten dazu gesammelten Ideen gingen an die Verwaltung und sollen als Diskussionsgrundlage dienen. Der Prozess könne aber noch Jahre dauern, konkrete Nutzungsideen seien noch nicht beschlossen. „Die Reaktion der Gemeindeverwaltung dazu ist bisher aber verhalten“, so Rauch laut Mitteilung. Man müsse jetzt den Diskussionsprozess in Gang bringen.

Gemeinderat Josef Jehle bedankte sich im Namen der Gemeinde Argenbühl für die gute Zusammenarbeit und sagte laut Mitteilung bei der Diskussion über die anstehende Sanierung des Rathauses seine Unterstützung zu.

Bei den Neuwahlen wurde Nicolas Riether zum neuen Vorsitzenden gewählt. „Wir werden uns auch künftig an unseren bewährten Prozessen ausrichten“, wird der neue Vorsitzende im Pressetext zitiert. Stellvertretender Vorsitzender ist Denis Rauch. Die Kasse wird von André Rauch verwaltet und das Amt des Schriftführers übt zukünftig Florian Wieschalla aus. Der Ausschuss besteht aus Marlene Milz, Karl Stiefenhofer, Gerhard Rauch, Karl Milz und Robert Boll.