Neubau der FFW Eglofs wird eingeweiht

Der Neubau der Freiwilligen Feuerwehr Eglofs ist fertiggestellt und wird mit einem Tag der offenen Tür am Sonntag, 17. Juni, gefeiert. Die Feierlichkeiten beginnen um 8.45 Uhr mit der Aufstellung und dem Kirchgang auf dem Dorfplatz. Um 9 Uhr findet ein Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin in Eglofs statt, anschließend geht es im Festzug zum neuen Feuerwehrhaus am Sportplatz. Dort wird Pfarrer Rupert Willburger das neue Feuerwehrhaus segnen; es folgen Festansprachen und die feierliche Schlüsselübergabe. Danach gibt’s einen Frühschoppen und Mittagstisch in der Turnhalle mit der Musikkapelle Eglofs. Nachmittags unterhalten die „Heublechler“ musikalisch bei Kaffee und Kuchen.