Narrenverein Ratzemaus Ratzenried spendet 500 Euro an Hospiz

Über eine Spende in Höhe von 500 Euro freut sich das Hospiz am Engelberg. Uwe Störmer und Brigitte Dorn vom Hospiz nahmen die Spende des Narrenvereins Ratzemaus Ratzenried entgegen. Der Narrenverein bat am Zunftmeisterempfang anstatt Gastgeschenken um eine Geldspende. Im Gegenzug spendete der Verein für jeden Umzug, an dem er in der vergangenen Fasnet teilnahmen, 10 Euro an das Hospiz. Am Ende der Fasnet rundete der Verein den Betrag auf 500 Euro auf. Foto: Narrenverein Ratzemaus Ratzenried