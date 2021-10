Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

14 Kinder feierten am Sonntag, 26.09.2021, in zwei kleinen Gruppen zwei Gottesdienste, Gruppe eins um 9.00 Uhr und Gruppe zwei um 10.15 Uhr. Das diesjährige Thema der Erstkommunion lautete „Nahe am Herzen Jesu“.

Die Erstkommunion wurde pandemiebedingt vom April auf jetzt in den Herbst verschoben.

Alle Kinder erlebten frohe Gottesdienste und waren glücklich über den Empfang ihrer ersten heiligen Kommunion.