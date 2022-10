Nach Serie von Straftaten muss Mann in psychiatrische Klinik

Fahrzeug gestohlen, Unfall verursacht und geflohen, Autofahrer bedroht, Polizeibeamte angegriffen: Eine Serie von Straftaten hat für einen 30-Jährigen, der am Wochenende die Gesetzeshüter im Württembergischen Allgäu in Atem gehalten hat, vorläufig in einem psychiatrischen Fachkrankenhaus geendet. Los ging es, als die Beamten am Samstagabend kurz nach 20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die B 12 bei Gaischachen gerufen worden, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Aggressiv gegenüber Ersthelfern

Ein VW Touran war demnach in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einem abschüssigen Straßengraben liegengeblieben. Ersthelfern gegenüber sei der Fahrer sofort aggressiv aufgetreten und habe diese auch angegriffen, teilt die Polizei weiter mit. Außerdem habe er versucht, vorbeifahrende Pkw anzuhalten, um so offenbar ein Fahrzeug zu entwenden, was aber misslang. Schließlich sei der Mann zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet.

Polizeihubschrauber spürt Verdächtigen nachts auf Feld auf

Im Rahmen einer daraufhin eingeleiteten Fahndung, an der neben mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihund auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnte der 30-Jährige von der Helikopterbesatzung gegen 21.45 Uhr in einem nahegelegenen Feld entdeckt und von den Einsatzkräften am Boden vorläufig festgenommen werden. Wie sich laut Polizei herausstellte, stand der Mann deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, außerdem war der Touran in der Nacht auf Samstag im Bereich Bonn als gestohlen gemeldet worden.

Angriff mit Kugelschreiber auf Bewacher

Aufgrund seines Gesundheitszustands wurde der Tatverdächtige zunächst in ein Klinikum eingeliefert und dort polizeilich bewacht, ebenso wurde ihm dort eine Blutprobe entnommen, heißt es weiter. Am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr habe der 30-Jährige einen der bewachenden Beamten unvermittelt mit einem Kugelschreiber angegriffen und versucht, damit in Richtung des Halsbereichs zu stechen. Den Bewachern sei es jedoch gelungen, den Angriff abzuwehren und den Mann zu überwältigen. Alle Beteiligten blieben dabei körperlich unverletzt, so die Polizei. Der Mann sei dann wegen seines psychisch auffälligen Gesundheitszustands zunächst in die geschlossene Abteilung eines Fachkrankenhauses eingeliefert worden.

Kripo sucht jetzt Zeugen für Geschehen an Unfallstelle

Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den Tatverdächtigen unter anderem wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung und eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, eines versuchten Raubs von Kraftfahrzeug, eines Pkw-Diebstahls, eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und einer Verkehrsunfallflucht.

Zur genauen Rekonstruktion des Geschehens insbesondere an der Unfallstelle bitten die Ermittler Personen, welche die Vorgänge auf der B 12 mitbekommen haben oder von dem Mann möglicherweise selbst angegriffen oder bedroht wurden, sich unter Tel. 0751 / 803-4444 zu melden.