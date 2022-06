Argenbühl erhöht nach 25 Jahren die Hundesteuer – Vor allem Zweithunde werden teurer

Der Argenbühler Gemeinderat hat ohne größere Diskussion und einstimmig den Beschluss über die angehobene Hundesteuer und die damit verbundene Satzung neu gefasst. Dies teilte die stellvertretende Hauptamtsleiterin Elena Wessle mit.

Ausgearbeitet hatte die Sitzungsvorlage Sachbearbeiter Florian Kaess, der stellvertretender Leiter der Kämmerei ist. In seinem Vortrag erinnerte er daran, dass der Gemeinderat zuletzt mit Wirkung zum 1. Januar 1997 die Hundesteuer auf 108 DM festlegt hatte.

Die Umrechnung sei zum 1. Januar 2002 auf 54 Euro erfolgt. Im vergangenen Jahr sei die Verwaltung dann beauftragt worden, eine Erhöhung vorzunehmen. Mit künftig 84 Euro für den Ersthund soll dem heutigen Lohn- und Preisniveau Rechnung getragen werden.

Zudem wurden auch Neuregelungen für weitere Hunde getroffen: Ein Zweithund (und jeder weitere) kostet jeweils doppelt so viel, also 168 Euro pro Jahr. Für einen Kampfhund müssen 600 Euro bezahlt werden, für den zweiten Kampfhund 1200 Euro.

Ein Vergleich mit den umliegenden Gemeinden bekräftigte das Vorhaben. In Kißlegg sind für den Ersthund eine aktuelle Gebühr von 84 Euro und für einen Kampfhund 600 Euro zu zahlen, in Isny sieht es ähnlich aus. Hier werden 81 Euro beziehungsweise ebenfalls 600 Euro veranlagt. In Wangen sieht das Verhältnis 90 Euro zu 300 Euro aus. Bei Zweit- und weiteren Hunden werden die genannten Steuersätze jeweils verdoppelt.

362 sind in der Gemeinde angemeldet

Weiter war zu erfahren, dass im Jahr 2021 in der Gemeinde Argenbühl insgesamt 362 Hunde gemeldet wurden, darunter elf Zweithunde. „Der derzeitige Trend geht in Richtung noch mehr Hundehaltungen“, sagte Kaess.

Wie er entgegen der landläufigen Meinung deutlich machte: „Die Hundesteuer wird nicht für besondere Leistungen wie beispielsweise für eine erhöhte Straßenreinigung wegen Verschmutzung durch Hundekot erhoben. Vielmehr erfüllt sie eine Lenkungsfunktion. Eine übermäßige Hundehaltung mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Bevölkerung durch Kot, Lärm und Übergriffen soll verhindert werden.“

Derzeit kein Kampfhund gemeldet

Neu in die Satzung aufgenommen wurde die Regelung „laut Mustersatzung vom Gemeindetag Baden-Württemberg“ zu Kampfhunden. Derzeit ist in Argenbühl kein Kampfhund gemeldet.

Befreiungen sieht diese Mustersatzung lediglich im Hinblick auf drei Tatbestände vor: bei Hunden für hilfsbedürftige Personen, bei Rettungshunden und Hunde, „die ausschließlich dem Schutz von Epileptikern oder Diabetikern dienen“. Es muss allerdings nachgewiesen werden, dass sie für diesen Dienst geeignet sind.

Immer wieder Thema in Gemeinderäten sind Jagdhunde. Hier wurde „eine gängige Regelung“ in die Satzung aufgenommen. Demnach werden Jagdhunde nur dann befreit, wenn die Eignung durch eine „Brauchbarkeitsprüfung“ nachgewiesen wurde.

Zudem steht die Befreiung nur Personen mit gültigem Jagdschein zu. Eine Vorlage einer entsprechenden Bestätigung der Kreisjägervereinigung ist unabdingbar. Wenn ein Jagdhund nicht von der Steuer befreit ist, gilt der normale Satz eines Hundes.

Neuerungen bei Wach- und Hofhunden

Weggefallen ist die Befreiung von Wach- und Hofhunden. Sie war ohnehin nur für solche Hunde vorgesehen, die im Rahmen der „ausschließlichen Erzielung von Einkünften“ gehalten werden: Artistenhunde, Hütehunde für Schäfereibetreib und auch dann nur, wenn es sich um einen Vollerwerb handelt.

Derzeit erzielt die Gemeinde Argenbühl mit Stand vom 1.1.2021 Einnahmen aus der Hundesteuer in Höhe von 18 800 Euro. Nach der Neufassung der Satzung mit der jetzt beschlossenen Erhöhung der Steuersätze rechnet die Kämmerei mit Mehreinnahmen von jährlich rund 10 000 Euro.