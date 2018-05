Muttertagskonzert mit Filmmusik

Nicht nur Mütter sind am Samstag, 12. Mai, zum traditionellen Muttertagskonzert der Musikkapelle Eglofs in die Turn- und Festhalle in Eglofs eingeladen.

Mit dem diesjährigen Jahreskonzert möchten die Musikanten unter der Leitung von Johnny Ekkelboom nach eigenen Angaben der ganzen Bevölkerung ein musikalisches Klangerlebnis als Einstimmung zum Muttertag präsentieren. In diesem Jahr gehen die Musiker gemeinsam mit dem Publikum auf eine musikalische Reise. Im ersten Teil des Konzerts werden die Gipfel der Alpen erklommen. Auf dem Weg kann man einerseits den sehnsuchtsvollen Klängen nach Frieden lauschen und andererseits erlebt man dann einen Volksaufstand der freiheitsliebenden Tiroler. Im zweiten Konzertteil taucht die Kapelle in die Welt der Filme ein. Konzertbeginn in der Turn- und Festhalle ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite unter www.mkeglofs.de.