Musikverein Christazhofen lädt zur Modenschau im Ochsenstall

Die Freunde des Laienspieltheaters dürfen sich freuen: Vom 1. bis 7. Januar 2023 spielt der Musikverein Christazhofen wieder Theater – im altbekannten Saal im Gasthaus zum Hirsch in Christazhofen, welches seit kurzem wieder einen neuen Pächter hat.

Der Landwirt und Hobbymaler Paul Hoffmann, gespielt von Fridolin Bummele, hat seinen Hof runter gewirtschaftet. Seine vermeintlich letzte Rettung: der neue, prachtvolle Zuchtbulle Bruno. Doch der weigert sich seine Arbeit zu erledigen. Bruno interessiert sich nur für das eigene Geschlecht, was zu einigen Missverständnissen führt. Auch mit der Malerei kommt Paul nicht weiter. Sein letztes Bild, in das er all seine Hoffnungen gesetzt hat, wird vom Zuchtbullen zerstört. Jetzt ist guter Rat teuer. Da hat sein Kumpel Franz (Robert Pareth) die Idee mit der Modenschau im Ochsenstall. Als es dann endlich soweit ist, fallen die Models aus und sie müssen ersetzt werden. Nun gerät erst recht alles aus den Fugen. Mathilde (Daniela Berkmann), die Frau von Paul und die Nachbarinnen Gerta Ungestüm (Tamara Singer), Klementine Dreist (Britta Baldauf) und Sophia Meier (Tanja Klotz) mischen auch kräftig mit. Der Kunsthändler Dr. Braun (Christoph Pareth) und der Postbote Otto (Michael Schupp) machen das Chaos perfekt. Außerdem soll Paul noch eine Halbschwester haben und prompt melden sich gleich mehrere. Das alles kann doch nicht gut ausgehen, oder?

Die Spieltermine sind: 01.01.2023 um 19 Uhr, 02.01.2023 um 14 Uhr und 19 Uhr, 03.01.2023 um 19 Uhr, 04.01.2023 um 19 Uhr, 05.01.2023 um 20 Uhr, 06.01.2023 um 20 Uhr, 07.01.2023 um 14 Uhr und 20 Uhr.

Der Kartenvorverkauf startet am 18. Dezember täglich von 10 bis 11 Uhr und von 16 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 07562/8921. Auch Gutscheine sind möglich.