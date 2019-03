Musikkapelle erzählt in Kinder- und Familienkonzert von Arche Noah

Die Musikkapelle Eisenharz veranstaltet am Sonntag, 31. März, wieder ein Kinder- und Familienkonzert in der Carl-Wunderlich-Halle in Eisenharz. Jugendleiter Tobias Weber ist laut Ankündigung in den Vorbereitungen stark eingespannt. In diesem Jahr erzählen die Musiker unter der Leitung von Andreas Loritz musikalisch die biblische Geschichte von der Arche Noah.

Natürlich dürfen die Kinder und Gäste beim Aufmarsch der Tiere oder beim Sturm aktiv mitmachen. Das Konzert beginnt um 15 Uhr und dauert rund 45 Minuten. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen und die Kinder können die Instrumente im Blasorchester ausprobieren. Weitere Infos gibt es auch unter www.mk-eisenharz.de.