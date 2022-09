Musikkapelle Eglofs wählt neues Vorstandsteam

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Musikkapelle Eglofs hat jüngst nach mehr als zweijähriger Corona-Zwangspause wieder ihre Jahreshauptversammlung abgehalten. Der Erste Vorsitzende Gerhard Kempter begrüßte die Mitglieder und Ehrenmitglieder. Ein besonderer Dank galt dabei dem Vorstandsteam, den Ausschussmitgliedern, der Dirigentin und dem Vizedirigenten für die hervorragende Arbeit aber auch allen anderen fleißigen Helfern.

Wie aus dem Bericht der Schriftführerin Daniela Kresser zu erfahren war, erstreckten sich die Aktivitäten der Eglofser Musikanten in den vergangenen Jahren über Auftritte wie Hochzeiten, Sommerabendkonzert, Ständchen und weitere kleinere örtliche sowie kirchliche Auftritte. Dem Bericht des Kassenwart Franz Kleiner konnten die Kassenprüfer Gundula Rief und Tobias Wirthensohn abschließend eine gewissenhafte Arbeit bei der Kassenführung bestätigen. Gebhard Maigler bat im Anschluss um die Entlastung der Vorstandschaft. Dirigentin Carina Wachter lobte die Musikanten für ihr großartiges Engagement und die Teilnahme an den Proben und bedankte sich bei allen für die außerordentlich gute und harmonische Zusammenarbeit. Die Nachwuchsausbildung macht weiterhin gute Fortschritte, wie Jugendleiter Guido Fuchs den Anwesenden berichten konnte.

Bei den anschließenden Neuwahlen wurde Fabian Hege und Guido Fuchs als Vorsitzende gewählt, da Gebhard Kempter und Stefan Gräser für dieses Amt aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung standen. Daniela Kresser wurde als Schriftführerin in ihrem Amt bestätigt. Franz Kleiner gab sein Amt an Anja Rauch ab. Als Jungendleiterin wurde Kathrin Kempter gewählt. Folgende Beisitzer unterstützen die Ausschussarbeit in den nächsten Jahren: Melanie Fuchs, Sebastian Kempter, Franziska Tschöll und Renate Weber.

Unter Punkt Verschiedenes blickten die Versammlungsteilnehmer in die Zukunft, denn neben dem Kirchenkonzert am 4. Dezember soll es im neuen Jahr zur Abschlussprüfung von Dirigentin Carina Wachter ein Konzert mit der Musikkapelle Eglofs geben.