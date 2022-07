Musikalischer Blumenstrauß zum Jubiläum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die beiden Orchester und verschiedenen Ensembles haben zum 25. Geburtstag vom Jugendblasorchester Argenbühl einen musikalischen Blumenstrauß dargeboten. Das Vororchester Argenbühl gestaltete die Eröffnung des Konzertes mit südamerikanischen Rhythmen - passend zum strahlenden Sonnenschein am Samstag, 2. Juli im Schulhof in Christazhofen.

Im Jahre 1996 haben die fünf Argenbühler Musikvereine, die Gemeinde und die Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu das Jugendblasorchester aus der Taufe gehoben. 2001 konnte dann das Vororchester gegründet werden. Wegen der Pandemie haben die Vereine die beiden Jubiläen in diesem Jahr nachgeholt. Bürgermeister Roland Sauter betonte in seinem Grußwort, dass Jugendliche hier nicht nur ein Ausbildung am Instrument bekommen. Mit dem Musizieren in der Gemeinschaft lernen sie Teamfähigkeit und viele andere Fähigkeiten, die ihnen im Beruf und Leben nur zugutekommen.

Andreas Loritz als Sprecher für die Musikkapellen verstärkte die Aussagen von Bürgermeister Sauter. „Es ist eine Freude anzusehen, wie unsere junge Menschen in allen Argenbühler Musikvereinen Verantwortung übernehmen und mit ihrem Musizieren eine ganz wichtige gesellschaftliche und kulturelle Aufgabe in unseren Dörfern übernehmen!“

Olaf Brandes gab mit seinen zwei Orchestern einen abwechslungsreichen Querschnitt aus der aktuellen musikalischen Arbeit zum Besten. Seit 2001 leitet er die beiden Orchester, feierte an diesem Tag ebenfalls Jubiläum und gab in einem kleinen Interview einen Rückblick über die schönsten Konzertfahrten und Erlebnisse mit dem Jugendblasorchester. Das Konzert haben ein Klarinetten- und Blechbläserensemble aus ehemaligen Mitgliedern vom JBO abgerundet.

Mit einem kleinen Stehempfang, begleitet von einer traditionellen Besetzung, war im Anschluss noch genügend Gelegenheit zur Begegnung und Rückblick auf 25 Jahre erfolgreiche musikalische Jugendarbeit in Argenbühl.