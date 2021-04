Motorradunfall in Eisenharz: Polizei sucht Zeugen und Beteiligte

Ein Verkehrsunfall mit einem Motorrad hat sich am Sonntag gegen 15.45 Uhr in der Kirchstraße in Eisenharz ereignet. Zur Klärung des Hergangs ist die Polizei nun auf Zeugen angewiesen.

Ein bislang unbekannter Motorradfahrer kam mit seinem Zweirad zu Fall, wodurch die Sozia unter der Maschine eingeklemmt wurde. Nachdem ein Fahrradfahrer dem Duo zu Hilfe gekommen war, setzten die beiden ihre Fahrt fort. Auf der Fahrbahn blieb jedoch ausgetretene Betriebsflüssigkeit zurück, die von der Freiwilligen Feuerwehr Eisenharz beseitigt werden musste.

Die Polizei bittet nun Zeugen und die Beteiligten des Vorfalls, insbesondere den Radfahrer, der laut eines Zeugen zwischen 60 und 70 Jahre alt sein soll und einen grauen Bart trug, sich unter der Telefonnummer 07522 / 984-0 beim Polizeirevier in Wangen zu melden. Zum Motorradfahrer ist lediglich bekannt, dass dieser etwa 170 Zentimeter groß und von kräftiger Statur gewesen sein soll.