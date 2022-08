Motorradfahrerin nach Sturz verletzt

Mit Verletzungen musste eine Motorradfahrerin am Montag gegen 17 Uhr in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie auf der Kreisstraße zwischen Albris und Matzen verunglückt ist. Die 32-Jährige kam laut Polizeibericht in einer leichten Kurve nach rechts aufs Bankett und steuerte in eine Wiese, wo sie letztlich stürzte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Motorrad wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. An der Maschine entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.