Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Ein 44-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße 265 bei Christazhofen verunglückt und wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr er gegen 14.50 Uhr die Landesstraße aus Richtung Kißlegg in Richtung Christazhofen. Auf der langen Geraden nach Au überholte er mehrere vorausfahrende Fahrzeuge und übersah beim Überholen offensichtlich den entgegenkommenden Wagen einer 72-jährigen BMW X1-Fahrerin. Der Motorradfahrer wurde beim Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge zunächst gegen die Windschutzscheibe des BMW und anschließend in die angrenzende Wiese geschleudert, wo er schwer verletzt liegen blieb. Das Motorrad kam ebenfalls in der Wiese zum Liegen.

Der 44-Jährige wurde am Unfallort durch einen Notarzt erstversorgt und anschließend mit Rettungshubschrauber in eine Klinik für Unfallchirurgie geflogen, wo er in stationäre Behandlung genommen wurde.