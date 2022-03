Motorradfahrer streift Auto

In einer Kurve auf der Kreisstraße zwischen Ratzenried und Eglofs hat am Dienstag gegen 15 Uhr ein Motorradfahrer ein Auto gestreift, wie die Polizei mitteilt. Der 31 Jahre alte Biker war von Gießen nach Bühl unterwegs, als er in der Kurve zu weit nach links kam. Ein entgegenkommender 70-jähriger Ford-Lenker konnte nicht mehr ausweichen, sodass der Motorradfahrer durch die seitliche Kollision stürzte. Er verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden, der sich auf rund 6000 Euro beläuft, heißt es.