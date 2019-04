Motorradfahrer schwer verletzt: Polizei sucht Zeugen

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Samstag, 20. April, gegen 14.20 Uhr zwischen Gießen und Eglofs lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein 41-jähriger Motorradfahrer sei laut Polizeibericht von Gießen in Richtung Eglofs gefahren, als er im Auslauf einer Rechtkurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe, nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Telefonmasten prallte. Mit schwersten Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Kißlegg, unter Telefon 07563 / 90990, in Verbindung zu setzen.