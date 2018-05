Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt nach Frontalkollision

Eine lebensgefährlich verletzte Person sowie rund 15 000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines schweren Verkehrsunfalls am Sonntag gegen 15.30 Uhr auf der Landstraße 265. Das teilt die Polizei mit.

Ein 48-jähriger Motorradfahrer fuhr von Christazhofen in Richtung Isny und wollte das landwirtschaftliche Gespann eines vorausfahrenden 19-Jährigen überholen. Während des Überholvorgangs bemerke er den Daimler Benz eines entgegenkommenden 60-Jährigen und bremste derart ab, dass er mit dem Motorrad ins Schleudern geriet und stürzte. Dabei prallte das Zweirad frontal in den entgegenkommenden Pkw. Der durch den Sturz verletzte Motorradfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber von der Unfallstelle zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus geflogen werden.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde durch die Bereitschaftsstaatsanwältin ein Gutachten in Auftrag gegeben. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abtransportiert. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die L 265 zeitweise gesperrt werden, so der Polizeibericht abschließend.