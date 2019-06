Motorradfahrer erleidet bei Ratzenried lebensgefährliche Verletzungen

Schwere Verletzungen hat ein 58-jährige Motorradfahrer erlitten, als er am Mittwoch gegen 9.15 Uhr auf der Kreisstraße 8025 aus Richtung der Autobahn nach Ratzenried fuhr und dabei mit einem Auto zusammenstieß. Der Biker musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen, wie die Polizei mitteilt.

Auf Höhe Rehmen/Argenmühle bog demnach der Fahrer eines Fiat von einer Hofzufahrt nach links in die Kreisstraße ein und missachtete laut Polizei hierbei die Vorfahrt des Motorradfahrers, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Motorradfahrer wurde von seiner Maschine abgeworfen und erlitt schwere bis lebensgefährliche Verletzungen, so die Polizei weiter. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber zur Behandlung in eine Klinik geflogen und dort in stationäre Behandlung genommen. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.