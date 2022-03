Moritz Penning ist neuer Förster in Argenbühl

Seit ersten März ist Moritz Penning der neue Förster in der Gemeinde Argenbühl und auf der Gemarkung Isny/Beuren.

Nach seinem Abitur 2015 schloss sich eine Lehre als Einzelhandelskaufmann an. Anschließend zog es ihn zum Studium des Forstingenieurwesens an die Forsthochschule nach Weihenstephan. Nach Abschluss des Studiums arbeitete er am Forstamt in Sigmaringen und wechselte zum 1. November 2021 ans Forstamt nach Ravensburg. Zum ersten März wurde ihm das Forstrevier Argenbühl übertragen. Herr Penning ist verantwortlich für 1400 Hektar Privatwald und 100 Hekar Körperschaftswald. Er steht in allen Fragen den Wald betreffend den privaten Waldbesitzern mit Beratung und Betreuung zur Seite. Seine Hobbys sind Mountainbike fahren und Klettern.

Er ist erreichbar unter Telefon 0160 / 7 00 66 41 oder per E-Mail an: m.penning@rv.de