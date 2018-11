Mitglieder des „Allgäu Lederhosen Express“ berichten von ihrer Reise zum Nordkap

Das Eisenharzer Rallye Team des „Allgäu Lederhosen Express“ haben an zwei Abenden in einem Multimediavortrag im Sonnensaal in Eisenharz über ihre 16-tägige Rallye sowie ihren Hilfsprojekten berichtet.

Die Allgäuer hatten an der „Baltic Sea Circle Rallye 2018“ teilgenommen. Dabei legten sie laut Mitteilung 10 665 Kilometer Wegstrecke zurückgelegt, überquerten 24 Breiten- und 36 Längengrade, 152 Stunden reine Fahrzeit an insgesamt 16 Tagen. Die Route führte vom Allgäu ans Nordkap und wieder zurück über Russland. In einer Einführung berichtete Gerhard Weber über die Vorbereitungen der Rallye sowie das Hilfsprojekt. Das Team hatte sich entschlossen das Kinderhospiz in Grönenbach sowie die Kinderhilfe in Litauen zu unterstützen. In einem Filmbeitrag bedankten sich Eva Klingenberg von der Kinderhilfe Litauen sowie Simone Pschorn, Sprecherin des Kinderhospiz Allgäu, für den großartigen Einsatz des Rallyeteams. Insgesamt konnten 10 000 Euro Spenden und Hilfsgüter im Wert von 3000 Euro übergeben werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Mehr als Josef Singer und Wolfgang Merath erzählten mit viel Witz und Humor von den besuchten Ländern und den Sehenswürdigkeiten, so der Pressetext. Gefahren wurde nach einem Roadbook, das jedes Team erst am Start bekommen hatte. Ebenso berichtete Merath von den zahlreichen Aufgaben im Roadbook, die in jedem durchfahrenen Land zu bewältigen waren. So musste zum Beispiel der erste ABBA-Tourbus gefunden oder eine offene Dose des Surströmming Fisches (Stinkefisch)200 Kilometer im Auto transportiert werden. Durch das lösen der Aufgaben konnten Punkte gesammelt werden, die im Roadbook eingetragen wurden.