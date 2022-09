Mit dem Wunsch-Trainer in die neue Saison

Die Volleyball-Frauen des SV Eglofs bestreiten nach intensiver Vorbereitung am kommenden Samstag ihren ersten Spieltag. Das bisherige Trainerteam, bestehend aus Robert Durach, Julia Durach und Monika Gumboldt, hat sich dazu entschieden, den Posten abzugeben. Nach kurzer Suche konnte der SVE seinen Wunsch-Trainer Matthias Raschka für sich gewinnen.

Der Trainer hat die lange und intensive Vorbereitung genutzt, um die beiden Mannschaften für die neue Saison optimal vorzubereiten und als Team zusammenzufinden. Er blickt positiv auf die Vorbereitung zurück: „Ich habe ein sehr engagiertes und motiviertes Team, in dem meiner Meinung nach auch noch enorm Potential steckt, welches ich hoffentlich auch noch wecken und entsprechend fördern kann.“ Die Damenmannschaften spielen in dieser Saison ein neues Läufersystem, zudem spielen manche Spielerinnen auf neuen Positionen, dies wird ihnen in den ersten Spielen besonders viel abverlangen. „Bis sich das Team an die Änderungen gewöhnt hat und Automatismen greifen, wird es wohl noch etwas Zeit brauchen, aber auf lange Sicht hoffentlich zum Erfolg führen“, führt Raschka fort.

Die erste Mannschaft spielt weiterhin in der Bezirksliga Süd, die zweite Mannschaft in der A-Klasse Süd 2. Alle Spielerinnen können gestärkt und gesund in die neue Saison starten. Leider muss das Team auf die beiden Mittelblockerinnen Miriam Maigler und Mira Rimmele, die Außenangreiferinnen Henriette Schmid und Marisa Wagner, sowie auf Diagonalangreiferin Jana-Marie Weber verzichten. Verstärkt werden die beiden Teams durch Jugendspielerin Theresa Briegel (Zuspiel), die Neuzugänge Amélie Hauser (Außenangriff) und Carina Claus (Zuspiel/ Diagonalangriff), sowie Rückkehrerin Sandra Wirthensohn (Libera). Julie Bader, Julia Durach, Monika Gumboldt, Steffi Nowack und Marisa Wagner stehen den Teams weiterhin als Aushilfen zur Verfügung.

Positiv gestimmt und optimistisch starten der Trainer und die Spielerinnen nun in die kommende Saison. Saisonziel beider Mannschaften ist es, möglichst früh den Klassenerhalt zu sichern. Am Samstag, 1. Oktober, ist es soweit. Die Damen starten mit einem Auswärtsspiel in Laupheim in die neue Saison. Dem Team fehlen gegen den Landesligaabsteiger gleich zu Beginn einige Stammkräfte, weshalb Trainer Raschka einige Positionen umstellen muss. Nichtsdestotrotz hofft er, Punkte mitzunehmen und ein gutes Spiel zu bestreiten.

Die zweite Mannschaft startet mit einem Heimspiel in die neue Saison. Zu Gast sind die Mannschaften des SV Unlingen und des VfB Friedrichshafen. Anpfiff ist um 14 Uhr in der Turn- und Festhalle Eglofs. Ziel der Eglofserinnen ist, von Anfang an eine gute Leistung abzurufen und mit Punkten in die neue Saison zu starten.