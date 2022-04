Missglücktes Überholmanöver führt zu Unfall

Seitlich zusammengestoßen sind am Donnerstag ein Auto mit Wohnwagen und ein Lastwagen auf der Landesstraße zwischen Christazhofen und Kißlegg.

Auf dem Weg nach Kißlegg fuhren beiden Fahrzeuge laut Polizei hinter einem Traktor, der ihnen an einer übersichtlichen Stelle das Überholen ermöglichen wollte und weit nach rechts fuhr. Dies erkannte der 22 Jahre alte Schwerlastfahrer und setzte zum Überholen der beiden Fahrzeuge vor ihm an. Auch der 35-jährige Fahrer des Pkw mit Wohnanhänger wollte überholen und stieß beim Ausscheren mit dem an ihm vorbeifahrenden Lkw zusammen.

Bei der Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt rund 30 000 Euro. Die Fahrer blieben unverletzt.