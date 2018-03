Mann verwüstet Arrestzelle

In einem psychischen Ausnahmezustand befand sich am Montag gegen 19 Uhr ein 36-jähriger Mann, der aufgrund seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen werden musste. Das teilt die Polizei mit. Der Mann wurde nach ärztlicher Untersuchung in eine Fachklinik eingeliefert. Dort randalierte er und zerschlug die Einrichtung des Arrestraums, sodass Mitarbeiter der Klinik schließlich die Polizei verständigten. Der äußerst aggressive 36-Jährige beruhigte sich erst, als ihm von den Beamten der Einsatz eines Polizeidiensthundes angedroht wurde, so der Polizeibericht abschließend.