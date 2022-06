Männerchor Eglofs auf Tour

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 26. Mai machte sich der Männerchor in Begleitung der Inseltöne Lindau schon sehr früh auf den Weg nach Leipzig – Ziel war das deutsche Chorfest 2022. Während vier Tagen luden rund 350 Chöre und Vokalensemble mit über 500 Konzerten und Mitsingaktionen, einem Chorwettbewerb und vielem mehr das Publikum dazu ein, Vokalmusik in ihrer ganzen Vielfalt zu entdecken – vom Kinderchor bis zum Männergesangsverein, von der Vocal Band bis zur Kantorei.

Dabei durfte der Männerchor Eglofs während zwei Auftritten im Kupfersaal und im Musikpavillon im Clara Zetkin Park sein Können zum Besten geben. An diesen vier Tagen war die Stimmung in Leipzig eine ganz besondere: Es wurde nicht nur an den ausgeschriebenen Plätzen programmmäßig gesungen, nein, es fanden ganz spontan musikalische Vorträge, vokal und instrumental, mal an einer Straßenecke, mal in einer Passage et cetera statt.

Natürlich kam das kulturelle auch nicht zu kurz. So besuchten verschiedene Chorteilnehmer mit ihren Partnern Konzerte im Gewandhaus, das Museum in der „Runden Ecke“ im Stasi-Bunker, sowie die Nikolai- und die Motette in der Thomaskirche. Die Nikolaikirche war im Herbst 1989 zentraler Ausgangspunkt für die friedliche Revolution in der DDR mit dem anschließenden Mauerfall in Berlin am 9. November und der Wiedervereinigung Deutschlands am 3. Oktober 1990. Diese beiden Hauptkirchen der Stadt waren die Wirkungsstätte Johann Sebastian Bachs und des weltweit bekannten Thomanerchores. Mit auf der Besucherliste stand natürlich auch das Völkerschlachtdenkmal vom 18. Oktober 1913 im Südosten von Leipzig.

Bei aller Geselligkeit durfte auch ein Abendessen in Auerbachs Keller, der bekanntesten und zweitältesten Gaststätte Leipzigs, nicht fehlen. Seine weltweite Bekanntheit verdankt Auerbachs Keller vor allem Johann Wolfgang von Goethe durch die gleichnamige Szene in seinem Faust. Zufällig speiste auch der Männerchor aus Beuren im gleichen Lokal, woraufhin spontan ein gemeinsames Ständchen gesungen wurde.

Überwältigt von der einzigartigen Schwingung und Stimmung in Leipzig, traten die Eglofser am 29. Mai wieder ihre Heimreise ins Allgäu an.