Lockere Gespräche, Ehrungen und viel Musik

Im Anschluss an die Wertungsspiele hat die Musikkapelle Eglofs zum Festakt zur Eröffnung des Kreisverbandsmusikfestes, das sie anlässlich ihres 175-jährigen Jubiläums ausrichtet und das vom 1. bis 5. Juni stattfindet, eingeladen. Die Trennung von Wertungsspielen und Festakt vom eigentlichen Fest hatten die Organisatoren mit dem Blasmusik-Kreisverband ausgehandelt.

Rudi Hämmerle, Vorsitzender des Blasmusik-Kreisverbandes, gab sich „eglofserfahren“ und schrieb diesen Wunsch nach Sonderregeln dem „Geist der freien eglofeser Bauern“ zu. Er war einer von drei Gästen, die Moderatoren Karin Kempter und Stefan Gräser ins „Megletzer Wirtshaus“ an den runden Tisch baten und mit viel Humor und schlagfertig ausfragten.

Erstes Musikfest für Bürgermeister

So erfuhr man in lockerer Atmosphäre vieles, was bei Reden und Dankesworten wohl unter den Tisch gefallen wäre. Für ihn sind die Höhepunkte des Musikfestes der Festumzug und der Gesamtchor, und er wünschte den Eglofser, ihren rührigen Geist und vor allem ihren Dirigenten zu behalten. Johnny Ekkelboom, befragt, was ihn bewogen hat, länger wie die drei bis fünf angekündigten Jahre Dirigent der Musikkapelle zu bleiben, antwortete lakonisch: „Die Kapelle wird immer jünger. Und ich immer älter.“ Er lobte den Probenbesuch, der intensives Arbeiten ermögliche.

Bürgermeister Roland Sauter musste zugeben, dass dies sein erstes Musikfest ist. An Feste seiner Jugendzeit habe er keine Erinnerungen mehr. Er unterstrich den hohen Stellenwert der Blasmusik in der Gemeinde Argenbühl und im ganzen Kreisgebiet uns sagte die Unterstützung der Gemeinde zu. Als Dank dafür durfte er beim „Bozener Bergsteiger-Marsch“ den Taktstock schwingen.

Dank wurde viel ausgeteilt, an die Festführer, die sich um die auswärtigen Musikkapellen kümmern, an die Grundstückseigentümer, die Gemeinde, die Partner und Sponsoren und natürlich an die vielen Helfer aus den Reihen der Musikkapelle, die die Organisation des Großereignisses übernehmen. Ausgeteilt wurde auch ein Scheck in Höhe von 1000 Euro für die Bürger- und Sozialstiftung Argenbühl, den der Vorsitzende Bernhard Volkwein entgegennahm. Dafür verzichten die eingeladenen Kapellen auf ihr Festgeschenk.

Rudi Hämmerle konnte auch eine ganze Reihe von Ehrungen für langjährige Mitglieder vornehmen: Theodor Reischmann und Anja Fuchs (10 Jahre), Andrea Kempter (20 Jahre), Hubert Kresser und Hubert Walser (30 Jahre), Reinhold Walser (50 Jahre) und Josef Rast (60 Jahre). Armin Schennach und Franz Kleiner erhielten die Fördermedaille für ihre Tätigkeit bei der Organisation des Musikfestes beziehhungsweise als Kassier. Die Stimmung, die Anekdoten und Geschichten bei den Ehrungen zeigten den guten Zusammenhalt unter den Musikanten, aber auch ihre Verbundenheit mit Eglofs selbst. Alle ziehen mit, um das Musikfest zum Erfolg zu führen und so war der Festakt auch ein großes Dankeschön an alle diese Helfer und Unterstützer und das leibliche Wohl an diesem Abend ging auf die Rechnung der Musikkapelle.

Ohne Musik wäre der Abend nicht komplett gewesen. Das Geburtstagskind zeigte sein ganzes Können und die ganzes Vielseitigkeit des Repertoires: „Alte Kameraden“ und der „Bozener Bergsteigermarsch“ vertraten die elegant und schwungvoll die traditionelle Blasmusik, mit „Rise of black Jack“ und „Blue hole“ zeigte die Musikkapelle, dass sie die klanglichen Möglichkeiten der modernen Blasmusik voll ausschöpfen kann, mit einer beeindruckenden Klangkulisse, gut durchgezeichneter Dynamik, präzisem Bassfundament und schillernden Registerkombinationen. Auch Jazz und Pop kommen nicht zu kurz und auch das Singen nicht: Johanna Rädler und Franz Kleiner brachten die unterschiedlichsten Stimmungen mit „Schau doch it so bös“, „I will always love you“ und „Somewhere beyond the sea“ unterschiedlichste Stimmungen und auch große Gefühle in den Saal.

Das Moderatorenteam führte durch den Jahreskreis der Musikkapelle vom Unterhaltungsabend im Januar über den Fasching, die vielen kirchlichen Anlässe bis zum Silvesterblasen, die zeigten, das die Musikkapelle ein fester Bestandteil des Kultur- und Dorflebens in Eglofs ist.

Zum Schluss servierte Dirigent Johnny Ekkelboom etwas besonders: Zusammen mit dem Liederkranz, dem Kirchenchor und dem „ChorKontraste“ gab es das englische Volkslied „True Lover’s farewell“ zu hören, ein Abschiedslied, das nochmals eine Zäsur setzte, die zum gemütlichen Teil des Festaktes überleitete, bei dem die „Heublechler“ mit schmissiger Musik den Ton angaben.