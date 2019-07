Lieder von den kleinen Problemchen zwischen Mann und Frau

Auch, wenn es regnet, lassen sich die Sänger aus Eisenharz nicht unterkriegen. Ein eigentlich als „Open Air“ gedachtes Gemeinschaftskonzert des Eglofser Männerchors und von „TonArt“ Neukirch musste kurzfristig umorganisiert werden. Stimmgewaltig und mit viel Körpereinsatz waren dann Lieder aus dem Alltag und den ganz gewöhnlichen kleinen Problemchen zwischen Mann und Frau zu hören.

„Wir singen gerne von Frauen. Und da wir ein Männerchor sind, wollten wir uns heute mal einen Chor einladen, bei dem diese auch mit vertreten sind“, so lautete die Ansage für den gemischten Chor „TonArt“ aus Neukirch.

Kennengelernt haben sich die beiden singenden Gruppen bei der „Nacht der Chöre“ in Ravensburg. Dort mussten sie feststellen, dass Neukirch geografisch eigentlich gar nicht so weit von Eisenharz entfernt ist. Und so kam es, dass „TonArt“ nun auf der Eisenharzer Bühne stand und unter anderem „Hallelujah“ sang. Ohne instrumentale Begleitung und in perfekter Abstimmung von Männer -und Frauenstimmen. Die Gruppe verkündete auch, dass dies der erste Auftritt mit ihrem neuen Chorleiter Jochen Hillebrand sei. Seit April leite er nun den Chor. „Herr bleibe bei uns, denn es will Abend werden“, mit diesem Lied hat sich Jochen Hillebrand einer ganz besonderen Herausforderung gestellt. „Das Lied schwebt etwas über unseren Häuptern, denn es ist sehr schwer zu singen“, sagte der neue Chorleiter. Und wenn der Herr gnädig sei, gelänge es bestimmt. Schließlich meisterten die Männer und Frauen, des in allen Altersgruppen vertretenen Chores, das Lied mit Bravour.

„Junge dürfen in einem Chor alt werden und Alte werden wieder jung“, mit dieser Feststellung und dass das Singen in einem Chor für jeden eine Bereicherung ist, machte „TonArt“ darauf aufmerksam, dass neue Mitglieder jederzeit willkommen seien. Und schließlich sei ja Neukirch gar nicht so weit weg, knüpfte eines der Chormitglieder an die anfangs dokumentierte Lage an.

„The tight is high“, der Titel, einst von Blondie gesungen, wurde vom Eglofser Männerchor „übersetzt“ in Schwäbische Mundart „ Mir heibet heit“. Ein lustige Parodie über Freud und Leid der Heuernte. Hier kam der Chor mit Rechen, Sense und Co auf die Bühne und bewies einmal mehr auch dessen schauspielerisches Können.

„Je ne regrette rien“, lautete der Titel, den der Eglofser Männerchor als Zugabe vorbereitet hatte. Zu Deutsch, ich bedauere nichts. „Wir bedauern nichts, auch wenn die eine oder andere Note falsch gesungen wurde“, waren die Abschiedsworte des Dirigenten und Chorleiters Sebastian Kaufmann. Nach dem Applaus des Publikums zu urteilen, war dies wohl kaum der Fall.