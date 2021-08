Lichtgewehr wurde angeschafft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 30.07. lud der Schützenverein ordnungsgemäß zur Mitgliederversmmlung ein. OSM Daniel Stumpf eröffnete die Sitzung und konnte 22 Schützen begrüßen. OSM Christian Wagner blickte in das vergangene Schützenjahr zurück. Er bedauerte sehr wie der gesamte Schießbetieb unter Corona gelitten habe. Besonders gedacht wurde Antonia Prinz, die am 15. Januar verstarb. Dem Schriftführerbericht von Markus Kimmerle konnte man entnehmen, wie schwierig das vergangene Jahr war. Das Funkenringschießen und das Wintepreisschießen waren die einzigen Schießveranstaltungen im vergangenen Jahr, die der Verein absolvieren konnte. Rudi Dorner und Manfred Müller konnten noch ihren 80sten Geburtstag mit den Schützen feiern. Die restlichen Events wie Wirteessen, Weinfest und der große Ausflug nach Wien mussten leider abgesagt werden. Der Schießbetrieb war zum Teil gar nicht mehr oder nur unter sehr großen Hygienevorschriften möglich. OSM Stumpf gratulierte auch noch Erwin Scheuerle zu seinem 60sten Geburtstag. Zudem erwähnte er, dass der Verein seit 20 Jahren das Sommerabendkonzert in Eisenharz bewirtschaftet. Im Kassenbericht von Irmgard Stumpf hörte man, dass das vergangene Vereinsjahr weniger Umfangreich war als sonst. Für die kleinen Nachwuchsschützen wurde ein zweites Lichtgewehr angeschafft. Trotz den wenigen Veranstaltungen im vergangenen Jahr hat der Verein ein gesundes Polster. Joachim Wucher berichtete im Jugendleiterbericht über den Jugendausflug zum Bowlen, der noch vor der Coronazeit stattgefunden hat. Auch Dart und Tischkicker kamen dabei nicht zu kurz. Das Schießtraining konnte allerdings nur selten stattfinden, so Wucher. Mit 2 durchgeführten Altpapierbringsammlungen bessert sich die Jugend immer ihren Kontostand auf. Anschließend wurde die gesamte Vorstandschaft durch Norbert Miller entlastet. Theo Lanzenberger sensibilisierte die Versammlung im Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Ausserdem wies OSM Stumpf darauf hin, dass die Führungszeugnisse vom Vorstand und den Jugendleitern eingesehen wurden. Zum Schluss wurde noch bekanntgegeben, das eine Wanderung mit anschließender Einkehr in der Jugetalpe geplant ist.